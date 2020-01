Vergognoso episodio razzista nei confronti di una squadra napoletana

Riportiamo il comunicato dell’Atletico Tigre Casalnuovo, squadra di serie D di calcio a 5, vittima di vergognosi cori di discriminazione territoriale:

“L’Atletico Tigre Casalnuovo stigmatizza con fermezza quanto accaduto in quel di Pontelandolfo.

Alle porte del 2020, in provincia di Benevento, il pubblico di casa ha intonato cori razziali contro i napoletani.

Il tristemente noto “lavali col fuoco”, “napoletani cani” e altre ingiurie ignobili che hanno disonorato, insudiciato ed infamato una bella giornata di sport.

Si fatica a comprendere e si stenta a credere che qui nel meridione, anche a livello locale, ci debbano essere insensate discriminazioni territoriali, caratterizzate da ignoranza ed inciviltà, nei confronti del popolo napoletano.

Vivere e subire in prima persona quelle vessazioni che ormai sono diventate pessima abitudine in molti contesti sportivi, è un’esperienza sconcertante, che pone il dubbio sulle motivazioni a continuare con l’attività sportiva.

Lo sport è unione, aggregazione, competizione. Specie a livelli dilettantistici, dove è la passione il motore che induce le persone a fare sacrifici.

Mai avremmo voluto ascoltare questi cori. Mai avremmo creduto di essere l’oggetto di questi cori.

Mai avremmo creduto che proprio qui in Campania, nostri conterranei potessero indirizzare a noi questi cori.

La giustizia sportiva da anni combatte questo spregevole fenomeno (e peraltro, a nostro sommesso parere, dovrebbe intervenire in maniera ancora più incisiva).

Troppo spesso questi cori vengono frettolosamente tacciati come “goliardici”.

Perdonateci, ma la goliardia è tutt’altra cosa.

Troppo spesso si evita di denunciare per una sorta di assuefazione, abitudine a questi comportamenti.

L’ASD Tigre Casalnuovo non potrà mai abituarsi a questi cori, denuncerà e combatterà in ogni sede qualsiasi condotta discriminatoria.

Chi non denuncia è complice.

Occorre precisare, per completezza, che la dirigenza del Pontelandolfo c5 si è prodigata affinché i suddetti cori cessassero e si è distinta per l’accoglienza manifestata, per cui in alcun modo si vuole pregiudicare la società avversaria che, come noi, persegue sani valori sportivi.

Traendo le fila del discorso, l’auspicio per il 2020 è quello di estirpare questa mentalità e sottocultura, che rappresenta uno dei mali maggiori della società moderna, specie se radicata tra conterranei qui al sud“.