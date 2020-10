Verdoliva era sul punto di lasciare l’ASLNAPOLI1CENTRO. Ma adesso cosa succederà?

L’ASLNAPOLI1CENTRO è in un momento particolare. Al Frullone, dove c’è la direzione generale, c’è aria di smobilitazione. Tutti danno per scontato la rivoluzione. Via il direttore generale Ciro Verdoliva, via il direttore sanitario Vincenzo Giordano. Non c’è nulla di specifico contro di loro, sia ben chiaro. Ma dopo le elezioni regionali le cariche vanno riviste.

Verdoliva, che è in ASL da meno di due anni, prima come Commissario, poi come direttore generale dell’agosto dello scorso anno, pare sia destinato a nuovo incarico. A Salerno. E’ molto chiacchierato, anche per cose nelle quali non solo non ha responsabilità, ma che non hanno nulla a che vedere con la sua gestione. Qualche mese fa con una interrogazione parlamentare il sen. Ruotolo chiese il commissariamento per una storia legata al San Giovanni Bosco. Report arrivò addirittura a dire che il Commissariamento era stato fatto. Fu necessario un comunicato del Viminale per smentire la cosa. La vicenda del San Giovanni Bosco era stata risolta da tempo. Le persone accusate di collusione con la Camorra allontanate. Per altro il tutto era riferito a prima che Verdoliva arrivasse alla direzione dell’ASL.

Verdoliva, fedelissimo di De Luca, è attaccato (per altro da chi ufficialmente è alleato del PD) per colpire il Governatore. In ogni caso era sul punto di essere sostituito. Ma dopo la storia dell’isolamento volontario dei giocatori del Napoli tutto potrebbe tornare in discussione. Perché non si può cambiare adesso, dopo quello che è successo coi giocatori del Napoli. Sarebbe inevitabile dire che Verdoliva paga per la sua decisione (che per altro, legge alla mano, è un atto dovuto).

L’ipotesi che possa restare ancora per qualche mese al “Frullone” a questo punto è tutt’altro che da scartare.