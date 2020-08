Verbali Cts consultabili online, Speranza: ‘Inviati a chi li ha chiesti’

La Fondazione Luigi Einaudi pubblica la documentazione a suo tempo secretata del Comitato tecnico scientifico posta a base dei Dpcm. I verbali sono consultabili sul sito. E’ stato così accolto l’appello che il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, ha rivolto al presidente del Consiglio Conte di far prevalere informazione e trasparenza rispetto ad elementi di tale rilevanza per la vita dei cittadini italiani. La Fondazione Einaudi, nel ringraziare la presidenza del Consiglio dei Ministri per la sensibilità dimostrata, annuncia che nella giornata di domani (giovedì ndr) renderà pubbliche tutte le informazioni ottenute attraverso il proprio sito web”. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa dalla Fondazione Luigi Einaudi.

“Il Cts esprime la raccomandazione generale che la popolazione, per tutta la durata dell’emergenza, debba evitare, nei rapporti interpersonali, strette di mano e abbracci“. Così scriveva il Comitato Tecnico Scientifico l’1 marzo scorso in una delle riunioni dopo l’esplosione del coronavirus in Italia. Il 9 marzo, poi, il premier Giuseppe Conte avrebbe annunciato il lockdown. Lo si legge in uno dei verbali del Comitato contenenti “informazioni non classificate controllate” resi disponibili ieri dal governo e pubblicati oggi dalla Fondazione Luigi Einaudi.

(fonte ansa.it)