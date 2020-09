Venti di guerra all’interno del Movimento 5 Stelle

Inizia a profilarsi la strada che seguirà il M5s per rinnovare la sua governance. E in attesa che venga formalizzato l’iter da parte del capo politico, Vito Crimi, Luigi Di Maio inizia a definirne i contorni: la leadership sarà condivisa ma il “direttivo” dovrà essere “legittimato” da un voto degli iscritti. Sembra decisamente il tentativo di ricomporre la frattura che si è creata dentro il Movimento tra quanti chiedono la convocazione degli Stati Generali per definire la nuova struttura del Movimento e quanti vorrebbero semplicemente demandare a Rousseau la scelta del nuovo capo politico. “Il giorno dopo le elezioni dobbiamo metterci subito al lavoro per una leadership forte, che non vuole dire il leader, ma vuol dire una governance. È chiaro ed evidente che abbiamo bisogno di un gruppo di gestione, di controllo e che porti avanti il Movimento nella maniera il più possibile partecipata, però che prenda decisioni legittimate” è la proposta di Di Maio che tuttavia, in un’intervista a Sky, aggiunge: “Affinché queste decisioni siano legittime devono essere legittimate da un voto, quindi dobbiamo eleggere il nostro gruppo di persone che porterà avanti il Movimento nei prossimi anni, darci dei nuovi obiettivi e andare avanti e correre” . Insomma, una botta al cerchio e una alla botte, come chiede Beppe Grillo che vuole evitare fratture nel Movimento in un momento delicato per il suo futuro e per quello del governo.

Di Maio però fa di più. Sul Movimento “io e Grillo siamo abbastanza in sintonia” afferma, confessando il tentativo di ‘ricucire’ con il fondatore dei 5 Stelle avviato ormai da tempo e suggellato in questi giorni in cui Grillo è venuto a Roma.

Mentre con Davide Casaleggio “è chiaro ed evidente in questo momento che il Movimento ha visioni differenti al proprio interno”. Pero’, aggiunge, “vogliamo tutti bene al Movimento e abbiamo bisogno di tutti. Lavoriamo in quella direzione”.

Per il gruppo di “Parole Guerriere”, il ‘correntone’ che ha fatto un appello pubblico al capo politico reggente per evitare che si andasse ad una votazione su Rousseau sulla leadership, è già un passo avanti. “La nostra linea è chiara, noi vogliamo un Movimento strutturato ma è giusto che escano finalmente allo scoperto altre posizioni. E’ finito il tempo dei caminetti” dice Dalila Nesci, una degli animatori del gruppo che guarda con soddisfazione all’evoluzione del dibattito. Ora però, “aspettiamo notizie dal capo politico reggente e poi decideremo che fare” annuncia la deputata calabrese. Crimi, da parte sua, si limita a dire che “subito dopo le elezioni regionali e il referendum ci sarà il percorso degli Stati Generali” anche se preannuncia di vedere “difficile” che possano essere fatti “in presenza”.

In attesa che i due schieramenti escano allo scoperto, anche Alessandro Di Battista inizia a prendere posizione e a chi, tra i suoi follewer di Instagram, gli chiede se non ritenga che il M5s abbia “tradito il povero Casaleggio che si stara’ rivoltando nella tomba”, mette in chiaro: “Io rispondo per le mie azioni.

Non per quelle altrui”.

Ma sui social gli appelli per un suo rientro in campo sono decisamente superiori alle critiche che gli piovono per il suo disimpegno e per aver “abbandonato” il Movimento