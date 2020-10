Il Ministro dà… Speranza: “Presto buone notizie sul fronte vaccino”

“Tutta la comunita internazionale è al lavoro sul vaccino e l’auspicio è che potremo avere buone notizie in un tempo abbastanza breve, quel che è certo è che oggi dobbiamo investire con tutte le energie che abbiamo perchè il vaccino e le cure sono la chiave vera per uscire da questa fase così difficile. Ma nei mesi che ancora ci aspettano e in cui non avremo ancora il vaccino Covid o cure validate abbiamo bisogno del comportamento corretto delle persone, perchè la chiave che ci ha consentito di piegare la curva nei mesi precedenti è esattamente questa”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni, dove partirà la produzione anti-Covid a cui stanno lavorando in collaborazione le multinazionali Sanofi e Gsk.