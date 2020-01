UN’ALTRA STELLA PER LA PENISOLA SORRENTINA. VALERIA GARGIULO VINCE A YOKKAO 45 – 46 .

Sabato 25 gennaio, al Pala Gianni Asti di Torino è andata in scena l’ undicesima edizione di “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 45-46” che ha visto salire sul ring alcuni tra i migliori fighter nel panorama mondiale, grazie all’impeccabile organizzazione della Palestra Thai Boxe Torino, del promoter Alex Negro, insieme al brand Yokkao.

La manifestazione, non ha deluso le aspettative dei numerosissimi spettatori, regalando a tutto il pubblico uno spettacolo di grande valore tecnico e sportivo, dove non sono mancati momenti di grande adrenalina e divertimento.

Lo spettacolo è iniziato dal mattino con Yokkao Kids, che ha visto centoventi giovani atleti e future promesse della Thai Boxe provenienti da tutto il Paese incrociare i guantoni all’insegna del rispetto e dello spirito sportivo.

Poi nel pomeriggio con Yokkao Next Generation, spazio dedicato ai giovani campioni e fighters emergenti. Ma non è stato un incontro fortunato per le fighter torinesi Giada Nicosia e Giulia Iannotti, che non sono riuscite ad imporsi sulle proprie avversarie, rispettivamente Valeria Gargiulo e Giorgia Abena. In tarda serata ha preso il via uno dei momenti più attesi della manifestazione che ha visto salire sul ring i campioni thailandesi del Yokkao Fight Team.

Ma chi è Valeria Gargiulo? Giovane promessa della SORRENTO BOXING CLUB,

Un’altra vittoria è stata portata a casa ma, non è importante il risultato quanto la prestazione, perchè se vincere non è importante, rimane l’unica cosa che conta.

La prestazione è stata fantastica, frutto di totale dedizione da parte dell’atleta e di lavoro meticoloso di tutto il team a supporto.

Essere inseriti in un contesto così impegnativo, come quello del Yokkao,

dopo un anno e mezzo di solo agonismo, vuol dire solo una cosa, che chi vuole praticare l’agonismo e vivere il sogno del ring ,

deve allenarsi seriamente, e,

Valeria Gargiulo, col suo impegno ne è da esempio.

In dieci anni si è partiti dal nulla più assoluto in Penisola Sorrentina, è sempre per la Sorrento Boxing Club, un altro vanto, quello di avere un Campione del Mondo WMC Luca Falco, nel 2018, primo atleta non thailandese a battere la potenza di Manachai, già campione mondiale per la sigla WBC ( World Muaythai Council) sigla più accreditata per la Boxe Thailandese.

Mariafrancesca Gargiulo