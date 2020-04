Tv: cast Melrose Place si riunisce su YouTube

Per la prima volta dal 2012 il cast di Melrose Place si riunisce su YouTube, riporta l’Ansa. Josie Bissett (Jane Mancini), Thomas Calabro (Michael Mancini), Marcia Cross (Kimberly Shaw), Laura Leighton (Sydney Andrews), Heather Locklear (Amanda Woodward), Doug Savant (Matt Fielding), Grant Show (Jake Hanson), Andrew Shue (Billy Campbell), Courtney Thorne-Smith (Alison Parker) e Daphne Zuniga (Jo Reynolds) saranno di nuovo assieme il 28 aprile per parlare degli anni in cui durante la serie si ritrovavano nell’iconico complesso residenziale con piscina a West Hollywood.

La riunione è nell’ambito di Stars In The House’, la serie creata da Seth Rudetsky e il marito James Wesley che ogni giorno su YouTube trasmette performance da parte dei personaggi dello spettacolo connessi dalle loro abitazioni. La serie ha lo scopo di raccogliere fondi per l’Actors Fund a sostegno di tutti coloro che lavorano nel mondo dell’intrattenimento e che sono in difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19.

Durane l’evento il pubblico da casa potrà interagire in tempo reale con domande e commenti. Melrose Place è stata una delle serie tivù più popolari negli anni ’90. Nel 2009 è andato invece in onda un sequel.