Tutte le scadenze della dichiarazione precompilata 730/2020 e Redditi

05 maggio è possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2020

14 maggio è possibile: • accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web; • utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E • modificare il modello Redditi precompilato

19 maggio è possibile inviare il modello Redditi precompilato

25 maggio è possibile inviare il modello:

• Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW

• Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato

• annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 22 giugno

22 giugno Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato

30 giugno Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

30 luglio Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

30 settembre Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web

Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore

26 ottobre Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

10 novembre Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web