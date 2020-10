La bomba è arrivata nella nottata di giovedì, poco prima dell’una del mattino: Donald e Melania Trump sono positivi al coronavirus, Sono in isolamento alla Casa Bianca. Poche ore dopo Trump è stato però trasportato “per precauzione” al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’ospedale dei presidenti, dove – informa la Casa Bianca – rimarrà ricoverato per alcuni giorni.