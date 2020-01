TOTÒ E LA SUA CASA NATIA.

La casa di Totò è al Rione Sanità, si trova ai piedi della collina di Capodimonte, in uno dei quartieri popolari più colorati e vivi del centro storico di Napoli che si sta rivalutando ultimamente.

Qui è dove Totò all’ inizio della sua carriera, si affacciava al balconcino del suo appartamentino, scrutando la mimica dei passanti facendola sua,

e dove poi si recava spessissimo quando, diventato il principe della risata, aiutava la sua gente che si trovava in difficoltà. Ma la sua casa, meta di pellegrinaggio dai turisti che arrivano a Napoli da ogni dove, si apre solo due volte l’ anno, il 15 febbraio la data del suo compleanno e il 15 aprile anniversario della sua morte.

Perchè tra degrado, lungaggini e cavilli burocratici, guerre tra condomini, munnezza non raccolta, infissi cadenti. e tinteggiatura lasciata a metà, ma soprattutto lì dove è vissuto un patrimonio dell’ umanità, il Comune della Città di Napoli, nulla ancora fa.

La casta è casta e va, si, rispettata,

ma Voi perdeste il senso e la misura;

la Vostra casa andava,si, rivalutata, mai seppellita nella spazzatura!

…Muorto si’tu e muorto so’ pur’io;

ognuno comme a ‘na’ato é tale e quale”

‘A morte ‘o ssaje ched”e?…è una livella.

Mariafrancesca Gargiulo