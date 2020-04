Toti contro il Governo: sulla Sanità non può decidere da solo

E’ sempre guerra tra le Ragioni (soprattutto quelle a guida centro-destra) ed il Governo. In ballo la potestà esclusiva in materia sanitaria. Ieri la Regione Calabria ha deciso di aprire i negozi, anticipando di circa 2 settimane il Governo. Governo che ha provveduto ad impugnare quella ordinanza. Stamattina è scesa in campo il Governatore ligre.

“Pretendiamo dal Governo che le linee guida possano essere interpretate dalle Regioni secondo i poteri costituzionali, si è usciti dalla fase dei divieti, si è entrati nella fase delle regole, il Governo si deve mettere in testa che le regole si decidono insieme tra Regioni e Governo”.

Lo ha detto il governatore Giovanni Toti stamani a Radio 1. “Non esiste una potestà esclusiva del Governo di dettare le regole in tutta Italia perché non la prevede la nostra Costituzione. Esiste un Titolo V che prevede che cosa può fare l’uno e che cosa può fare l’altro”.