This is not cricket : due ragazzi tra Roma e sport

‘This is not cricket’ è un documentario, ma non lo sembra affatto tanto è invisibile il regista, Jacopo de Bertoldi, che ha filmato i due protagonisti, quasi giorno per giorno, dall’adolescenza fino alla maturità, comunica l’Ansa.

Presentato alla XVII edizione di Alice Nella Città a Panorama Italia, il docu dal 7 maggio sarà distribuito in VOD su ZalABB https://partecipa.zalab.org/, piattaforma di cinema del reale in streaming di ZaLab. Di scena una storia di amicizia tra due ragazzi che crescono nel quartiere romano multiculturale per eccellenza, Piazza Vittorio, uniti dalla passione per lo sport e non solo. Quasi interamente girato a Roma, il doc racconta infatti una storia di emarginazione, anche multiculturale, con protagonisti Fernando, giovane cresciuto dalla zia colf nostalgica del Movimento Sociale di Almirante, e Shince suo migliore amico e autentico romano di origine indiana, due ragazzi che lottano per la sopravvivenza del Piazza Vittorio Cricket Club. Ovvero il club dove sono cresciuti avendo due allenatori di idee anarchiche che gli hanno fatto un po’ da padre. In ‘This is not cricket’ tanti dialoghi tra i due ragazzi, sullo sport, sulla vita, su un’Italia distratta, ma anche la nostalgia di Shince per quell’India che non ha mai conosciuto e che a un certo punto andrà a vedere. “Shince e Fernando, i protagonisti del mio documentario – spiega il regista -, mostrano quella leggerezza che caratterizza la forza di un’amicizia che solo gli adolescenti sanno avere, ma sono anche la proiezione di un futuro possibile, quello di un’Europa aperta e in continua evoluzione. Ho cercato in loro – continua de Bertoldi -, nella loro forza di resistenza, questa aspirazione alla libertà dai pregiudizi e dalle frontiere di ogni genere.

Stiamo vivendo un tempo molto difficile e i valori che incarnano i due protagonisti, quelli dell’amicizia e della solidarietà, dovrebbero essere alimentati o reinventati all’interno delle nostre comunità”. ‘This is not cricket’ è una produzione MIR Cinematografica con Rai Cinema e la partecipazione di Cinétévé con France Televisions con il supporto di CNC – Centre National du Cinéma et de l’image Anime, sviluppo sostenuto da Eurodoc Media – Creative Europe.