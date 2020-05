Tecnologie innovative per battere il Coronavirus

Test sierologici più efficienti, dispositivi di protezione stampati in 3D e sistemi per il controllo remoto dei pazienti, robotica e intelligenza artificiale, nuove soluzioni per il turismo e per il trasporto urbano per riaprire in sicurezza dopo il lockdown: gli innovatori europei sono scesi in campo per metter a punto le armi più tecnologiche per affrontare la sfida della pandemia. L’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (Eit), finanziato dall’Unione Europea, ha stanziato 100 milioni per i progetti della sua rete di innovatori e sono state 117 le soluzioni innovative per rispondere all’epidemia selezionate nell’ambito dell’Hackathon #EUvsVirus. Dei progetti in arrivo l’Eit ha parlato oggi in una conferenza stampa online, illustrando le novità in arrivo in almeno sette aree: dalla salute, per la quale sono in corso 114 studi, alla mobilità e alle tecnologie digitali, fino alla manifattura e alla mobilità. “E’ la risposta degli innovatori europei a un evento globale di portata storica, che ci costringerà a riconsiderare il modo in cui lavoriamo e viviamo”, ha detto il direttore dell’Eit, Martin Kern. “L’innovazione – ha proseguito – potrebbe essere la chiave per risolvere la crisi: per questo la collaborazione sarà cruciale per individuare soluzioni in grado di sostenere la rinascita economica”. L’innovazione potrebbe quindi essere “il motore per ripartire”. Di qui la necessità di continuare a finanziare i tanti progetti in corso in tutta l’Europa, che riguardano soprattutto le tecnologie che aiuteranno a ripartire, come test sierologici di nuova generazione per individuare chi è asintomatico, tecnologie digitali per il controllo remoto dei pazienti e per la stampa 3D di dispositivi medici, come i ventilatori, strumenti di analisi basati sui Big data per studiare la diffusione del virus SarsCoV2, tecnologie per riorganizzare la catena alimentare, i trasporti pubblici e la gestione del traffico, fino alla didattica online. Altrettanto ispirati alle frontiere più avanzate della tecnologia sono i progetti selezionati nell’Hackathon #EUvsVirus, organizzato con il patrocinio della commissaria Ue per l’innovazione Mariya Gabriel. L’Italia è stato il Paese con il maggior numero di partecipanti registrati, con oltre 2.500 persone e 320 progetti in tutte le sfide dell’hackathon. Sei progetti italiani hanno vinto le ‘challenge’, come aJobiri, un consulente digitale per la carriera, e aiLearning, che semplifica la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami scritti. Sedici soluzioni italiane sono state premiate con il secondo e terzo posto.