I tassisti napoletani chiedono aiuti: “Siamo stati abbandonati da tutti”

Riceviamo e pubblichiamo volentieri da un tassista in grande difficoltà

Caro direttore,

sono un tassista napoletano, volevo far presente la situazione in cui versa la nostra categoria. Premesso che il momento storico ha messo in gravi difficoltà economiche tante aziende e piccoli imprenditori, noi come categoria siamo stati lasciati soli al nostro destino istituzioni locali assenti , sindacati incompetenti buoni a farsi solo guerre personali, La cassa integrazione in deroga che non si sa quando arriva, buttati per strada a fare una, due corse in tutto il turno di lavoro un giorno si e uno no, che non ti permettono neanche di sostenere i costi di gestione, Visibilita’ mediata inesistente in tre mesi di pandemia nessuno si è posto il problema dei tassisti. In più la stagione turistica è saltata ed era questo il periodo in cui noi lavoravamo. Passata l’estate si va incontro ad inverno lavorativo ancora più misero. Non sappiamo come andare avanti, sperando che qualcuno competente si ricordi di noi e possa avanzare soluzioni concrete. In modo da poter andare avanti fino a quando non torni in po’ di lavoro.

GAETANO LUCENTE

gaetanolucenteg@libero.it