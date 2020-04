Swarovski celebra Gaultier con corto di Lily MecMenamy

Swarovski festeggia la sua lunga collaborazione con Jean Paul Gaultier, e il compleanno dello stilista, nato il 24 aprile 1952, con l’uscita di un cortometraggio con la top Lily McMenamy che indossa i look impreziositi dai cristalli della collezione couture, stando all’Ansa. Presentata per il 50/o anniversario della maison Jean Paul Gaultier, insieme a gioielli creati Girato a Parigi nell’atelier del designer durante la settimana dell’Haute Couture a Gennaio, dal regista Toby Knott, Lily McMenamy danza attraverso le scale e i corridoi a un ritmo dettato da una voce fuori campo di un’intervista del 2017 al designer – in cui parla di autenticità nello stile e della sua passione per la creazione di pezzi che celebrano la differenza.

I gioielli indossati da McMenamy si ispirano al punk da strada degli anni ’90, con tagli di cristalli Swarovski disegnati per emulare specchi vintage.

La sfilata per il 50/o anniversario di Jean Paul Gaultier – la sua ultima collezione da passerella – aveva presentato 700.000 cristalli forniti dal collaboratore di lunga data Swarovski. Al momento della sfilata Jean Paul Gaultier aveva commentato: “Swarovski mi ha accompagnato fin dai miei inizi anche quando potevo permettermi solo pochi cristalli e sono felice di poter presentare la nostra collaborazione alla mia ultima sfilata di Gaultier Paris”.