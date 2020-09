Sul Covid qualcuno non dice la verità

Sul Covid qualcuno mente. Dobbiamo solo capire ci tengono nascoste chissà quale tremenda verità, o se gli esperti non sanno cosa dicono. Diciamoci la verità, nessuno ci ha capito nulla. Non ci hanno capito nulla soprattutto gli esperti. Quelli che giuravano il 20 febbraio che non sarebbe mai arrivato in Italia. Il tutto mentre negli ospedali del nord c’era un numero anomalo di polmoniti. Talmente anomalo che la notizia era uscita anche sui giornali. Nessun grande esperto aveva messo provato associare il fenomeno a quello che stava accadendo in Cina.

La lezione per tutta evidenza non è servita. Visto che gli esperti continuano a sparare sentenze. Sentenze che fanno a cazzotti col percepito della gente. Ieri a LA7 ha parlato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’OMS. Che ha sentenziato: «C’è una mutazione che sembra rendere il virus più contagioso, non ci sono state mutazioni nella sua letalità. Più contagioso e altrettanto grave? Sembrerebbe”

Quindi più contagioso ed altrettanto letale, siamo in presenza di una strage. Perché a marzo ed aprile morivano 1000 persone al giorno. Le Terapie Intensive erano al collasso, al punto che quelli senza speranza venivano lasciati morire a casa. Per di più senza tampone, in modo che non entravano neanche nelle statistiche. Se il virus è più contagioso ed ugualmente letale fate un po’ i conti.

I numeri dicono altro. I contagi ci sono, per amor di Dio. Magari perché oggi si fanno i tamponi anche agli asintomatici, non solo a quelli pronti per la Terapia Intensiva. Ma le terapie intensive non sembrano affatto sul punto di collassare. E i morti non sono come nei mesi scorsi. Delle due l’una: o ci tengono nascosto certe notizie, o Ranieri Guerra ha detto una cosa quanto meno imprecisa.

Magari avrebbe dovuto dire: non ci sono evidenze scientifiche del fatto che sia meno letale. E’ un concetto profondamente diverso. Il fatto che non ci sia la “prova” che sia meno letale non significa che la mutazione non sia avvenuta. E’ che non è stata ancora verificata in laboratorio.

A gennaio, febbraio, pare addirittura a dicembre, il virus c’era. Non era stato trovato. I vari Burioni, Galli e compagnia cantando dicevano il contrario. Ora fanno finta di nulla. Burioni in estate si è messo addirittura in silenzio stampa. Poi appena riprende “Che tempo che fa”, la trasmissione Tv che lo paga profumatamente ritrova la parola. Chissà mai perché…Adesso anche Ranieri Guerra dice la sua. Ne ha facoltà, per amor di Dio. E ne ha anche i titoli. Però le parole andrebbero usate in modo diverso.

I clinici dicono altro. Ed i fatti dicono altro. E’ di queste ore la notizia che sia Berlusconi che Aurelio De Laurentiis siano guariti. A marzo sarebbe stata la stessa cosa? Berlusconi, 84 anni ieri, con varie patologie alle spalle, con un accenno di polmonite bilaterale se la sarebbe cavata?

Il virus, come sempre successo nel passato, è probabilmente già mutato. Si chiama evoluzione. Nella sua versione iper aggressiva muore col suo ospite. Se non fosse così il genere umano si sarebbe estinto con la prima epidemia. Non parliamo della Sars, ma di quella che milioni di anni fa ha colpito i primi ominidi, Che non avevano neanche le mascherine a disposizione, ne’ il gel per lavarsi le mani.

Il Covid è un coronavirus, esattamente come lo è il raffreddore. Nessuno si preoccupa di tamponare chi ha il raffreddore. Non esiste un vaccino. Certo, in questa fase bisogna usare la massima attenzione. Il raffreddore ha avuto milioni di anni per evolversi, il Covid meno di un anno. Ma non bisogna fare allarmismi. La gente ha avuto un comportamento virtuoso non perché l’abbiano detto i virologi, ma perché vedeva i morti. Sentiva i racconti dei medici di Pronto Soccorso. Oggi i morti non si vedono. Ed i medici in prima linea non fanno racconti disperati. Oggi Ranieri Guerra che dice certe cose, nel modo in cui le dice, non è credibile.