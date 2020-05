Stivali e trench Hunter a personale sanitario

Hunter, Il brand britannico divenuto noto per le iconiche calosce, ha donato oltre 7.500 paia di stivali modello Wellington e 1.000 giacche impermeabili in vinile a sostegno della protezione degli operatori coinvolti in prima linea nella lotta contro il Covid-19, spiega l’Ansa. Lo rende noto l’azienda, spiegando in una nota che “1.500 paia di stivali Wellington sono stati donati al London Ambulance Service, a supporto della protezione del personale impegnato nella lotta contro il Coronavirus, mentre i restanti Original Tall e le Vinyl Jackets sono stati offerti a diversi ospedali in tutto il mondo”.

“Dal 2012, nell’ambito del programma Hunter Donated, il brand ha fornito oltre 125.000 stivali Wellington impermeabili ad associazioni di beneficenza internazionali, organizzazioni e comunità locali no-profit in tutto il mondo”, conclude la nota.