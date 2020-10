Stato di emergenza: oggi la proroga fino al 31 gennaio

Atteso stamani alle 11 il Cdm per la proroga al 31 gennaio dello stato d’emergenza e per il varo del nuovo dpcm con le misure anti-Covid, dopo il voto della Camera in programma alle 10. Alle 18 incontro tra Governo ed enti locali. Attesa la decisione del Tar sui test per la Sardegna, prorogati intanto al 23 ottobre. “I prossimi mesi non saranno facili: serve l’unità nazionale di marzo”, afferma Speranza. Scende il rapporto tra tamponi e positività, ieri al 2,68%.