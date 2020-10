Sputtanapoli non si ferma: ieri vergognoso servizio su “Piazza Pulita”

“Sputtanapoli” va sempre di moda. Quando si può parlare male di Napoli nessuno si tira indietro. Ieri è stata a volta di Piazza Pulita, su LA7. In onda un servizio sulla sanità campana in apparenza clamoroso. Annunciato in pompa magna come chissà quale grande inchiesta.

Cosa ha fatto vedere il servizio? Una fila di persona in coda per fare il tampone. Con qualcuno che ha alzato la voce. Una vergogna. Ma…

Il servizio ha denunciato qualcosa che non avviene in tutt’Italia? Assolutamente no. Le code per i tamponi di 8, 9 ore ci sono ovunque. Fanno impressione le urla della gente, certo. L’impressione che si è avuta a guardare il servizio è di una situazione esplosiva. Perché chi vede quel servizio pensa che sia la normalità. 9 ore di fila, e urla in continuazione. Magari per mettere insieme quei 30 secondi di urla ci sono state ore e ore di “girato” che poi non è stato utilizzato in fase di montaggio. Ma magari non ce ne è stato neanche bisogno.

Perché basta andare con una telecamera in un luogo affollato. Dove c’è tanta gente scontenta. Si trova sempre qualcuno pronto a urlare, per farsi vedere. Se se fortunato si becca anche l’imbecille di turno, che sta in guardiola senza mascherina. Non ci vuole molto a creare il mostro da sbattere in prima pagina.

E se alla direzione centrale dell’ASLNAPOLI1CENTRO c’era folla, la scena ripresa al Pronto Soccorso del Cardarelli è ridicola. Inquadrate poche persone, con una donna che urla. Embè?

E veniamo alla scena madre, quella del San Giovanni Bosco. Un Ospedale vecchio, dove non c’è lo spazio per le tende del pre-triage. Se ne era parlato anche durante il lockdown. Ma si tratta di un Ospedale costruito quando nessuno aveva in mente che potesse esserci questa emergenza. Non c’è fisicamente lo spazio per le tende, per creare i percorsi alternativi. Che facciamo, chiudiamo l’ospedale?

Altro presunto scandalo: la signora che risulta positiva al test rapido. Test che indica che in passato è stata a contatto col virus. Ma non sta scritto da nessuna parte che sia attualmente positiva. Ma la cosa più vergognosa è la tecnica di intervistare persone che non è possibile identificare, che fanno denunce allucinanti. Vengono genericamente indicati come infermieri o magari medici. Senza dire il loro nome, senza inquadrarli in volto. Le loro parole non possono essere prese in considerazione. Sono denunce anonime a tutti gli effetti. Non hanno valore.

Per altro che ne sappiamo chi siano davvero? Da anni c’è chi ha messo il San Giovanni Bosco nell’occhio del ciclone per presunte collusioni con la camorra. L’ASLNAPOLI1CENTRO è intervenuta, ha rimosso le persone chiacchierate (per altro non personale ASL)- Possiamo escludere che sia una vendetta della camorra? Possiamo escludere che la persona intervista non sia medico o infermiere, ma un infiltrato?

E poi perché nascondere il volto ed il nome di chi fa una denuncia? Qualcuno mette in pericolo la loro vita una volta identificati? Il direttore generale dell’ASLNAPOLI1CENTRO, Ciro Verdoliva, è un noto camorrista per cui si ha paura di parlare? Lo è il direttore sanitario di quella struttura, il dott. Antonio De Martino? Non ci risulta ci sia evidenza della cosa.

Ieri sera a Piazza Pulita un servizio vergognoso che è servito solo a gettare merda su Napoli…