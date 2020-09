Spadafora, fondi per 140 milioni per impiantistica sportiva

”Come ministero abbiamo in corso un bando sull’ impiantistica sportiva: un’occasione importante visto che ci sono possibilità per adire a fondi fino a 140 milioni di euro”. Lo ha spiegato a Torre del Greco (Napoli) il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto alla Santissima Trinità ad un’iniziativa pubblica alla quale erano presenti diversi rappresentanti delle associazioni di Napoli e provincia.”La scadenza per presentare le domande è fissata al 30 settembre – ha aggiunto il ministro – ma stiamo lavorando per concedere una proroga. Possono portare progetti Comuni, associazioni sportive ma anche istituzioni religiose: unica necessità, prevedere all’interno del progetto esecutivo la forte partecipazione delle fasce deboli, per permettere il coinvolgimento di tutti”. ”Rispetto al precedente analogo bando – ha concluso Spadafora – di due anni e mezzo fa, i soldi a disposizioni sono raddoppiati. Fondamentale sarà anche dare risposte rapide una volta terminati i tempi per la consegna dei progetti”.