SORRENTO VA A CAMPAGNA IL PAESE NATIO DI SANT’ANTONINO.

Non pregare per essere ascoltato o affinché i tuoi problemi vengano risolti,

prega perché sia tu ad ascoltarti e a risolverli con l’aiuto di chi lo hai chiesto, e così sia … oggi terzo giorno di nove… la novena a Sant’ Antonino patrono amatissimo della città di Sorrento, con le campane della Basilica che a mezzogiorno risuonano con i rintocchi, accompagnati da tre botti per ricordare a tutti i sorrentini, che manca poco per la festa del santo patrono Sant’ Antonino, che si avvicina e Lui che ci aiuti sempre…grazie

Come è tradizione da tantissimi anni devoti delle arciconfraternite di Santa Monica, dei Servi di Maria e fedeli sorrentini vanno in pellegrinaggio una settimana prima della festa del 14 Febbraio, a Campagna paese natio di Sant’Antonino, dove sono attesi ed accolti con gioia dagli amici confratelli e devoti anch’essi del nostro amato santo.

Una sorta di gemellaggio spirituale accomunato dalla devozione a Sant’ Antonino.

La chiesa dedicata al Patrono di Sorrento Sant’Antonino e al Santissimo Salvatore, che a vederla oggi, quella Chiesa arroccata nel centro storico di Campagna non le si darebbero tutti gli anni che ha e nemmeno si immaginerebbe l’importanza che riveste per la spiritualità cristiana in Campania.

La sua storia, ancorata al XII secolo e che da molti viene fatta risalire addirittura prima metà del VI secolo, è intessuta a quella dell’eterna lotta fra il Bene e il Male, si intreccia a quella di centinaia di esorcismi che, dal ‘600 in poi, si celebrarono qui.

La chiesa, nel corso dei secoli, ha subito gravi danni e ricostruzioni (tra cui i pesanti bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale) che, mano a mano, le hanno donato un aspetto dimesso, più “contemporaneo”, forse meno maestoso e suggestivo di quanto ci si aspetterebbe dal luogo tra i più “misteriosi” a sud di Salerno. Perchè forse pochi sanno che Sant’ Antonino era anche un potente esorcista

che fu amico leale del vescovo Catello (oggi santo patrono di Castellammare di Stabia e veneratissimo, negli anni, da marinai e operai navali) inizia proprio a Campagna dove nacque da un’agiata famiglia della zona. A quindici anni, orfano di padre e di madre, fu accolto a Montecassino da dove fu inviato, tempo dopo, a dirigere la comunità dei frati a Brindisi. Arrivarono però i longobardi a sconvolgere tutto. Così ripiegò su Castellammare dove visse, per alcuni anni, ospite di San Catello (non a caso, il “santo dei forestieri”) col quale condivise l’esperienza dell’eremitaggio sul monte Faito.

Numerosi sono i miracoli che di lui si raccontano, di quando era in vita. La devozione popolare lo avvolse praticamente da subito, fu innalzato agli onori degli altari e dichiarato santo subito dopo la morte.

Ma fu nel XVI secolo che la sua potenza taumaturgica fece della sua città natale un centro importante (ancora oggi) per la spiritualità campana e lucana.

Tutto ruota attorno alla colonna degli ossessi che, ancora oggi, è sistemata tra la navata sinistra e l’altare, seminascosta agli occhi del fedele. Dotata di corde, queste servivano a legare i posseduti per evitare che facessero del male a sé o agli altri durante i riti. Fu donata alla Chiesa dai frati della vicina abbazia di Santa Maria La Nova nel 1258. A loro volta, i frati l’avevano ricevuta in omaggio dai confratelli di Montecassino.

Sono decine e decine le liberazioni che si devono all’intercessione del Santo Esorcista.

I resoconti dei riti, da parte degli ecclesiastici, tra cui ci fu anche monsignor Palatucci, che visse e operò nella città della valle del fiume Sele, sono numerosissimi, costituiscono un’autentica letteratura utilizzata e studiata, per altro, da antropologi e scienziati per tentare di descrivere il mistero di Campagna e dell’esorcismo.

I racconti di fenomeni inspiegabili sono tanti e tali da superare la finzione cinematografica. Non sono insoliti, qui, i racconti che parlano di levitazioni, di esibizioni di forza fuori dal comune, di glossolalia così come di prove di astuzia diabolica, tentativi di profezie, apparizioni e guarigioni.

Ma in tutti è la presenza del Santo, percepita in differenti modi dagli stessi ossessi, a essere tangibile. C’è chi racconta di averlo sognato e d’essersi liberato così, qualcun altro, invece, giura che gli sia apparso mentre, legato alla colonna, lottava contro i suoi stessi demoni.

La particolarità dell’esorcismo a Campagna, almeno come storicamente attestato, sta nel fatto che, una volta legati alla colonna, gli ossessi venivano lasciati lì. Spesso da soli, in chiesa. A volte, per tutta la notte. Era il Santo e non solo il sacerdote, a intervenire per intercessione di Cristo alla liberazione dell’ossesso. Un rito che pare rispecchiare antichissime devozioni che risalgono almeno ai greci. Il restare soli, a passare un’intera notte al cospetto della divinità, a contatto con essa, per ottenerne grazie fu pratica conosciuta alle più risalenti civiltà mediterranee, attestata anche nei riti eleusini.

I documenti che attestano guarigioni spirituali, la celebrazione di riti e di preghiere di liberazione spaziano in un’arco di tempo che va dalla prima metà del Seicento fino al Dopoguerra.

Mariafrancesca Gargiulo