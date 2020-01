SORRENTO. TAEKWONDO I⁰ TORNEO INTERNAZIONALE TERRA DELLE SIRENE.

Sorrento, Sabato 25 e domenica 26 gennaio, il Palazzetto dello Sport di via Atigliana, ospiterà la prima edizione del torneo internazionale di Taekwondo “Terra delle Sirene”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sorrento e dalla Regione Campania, è organizzato dall’Unitam Taekwondo e Arti Marziali, del settore nazionale dell’Endas/Coni, ingresso libero per il pubblico.

L’Unitam Taekwondo, porta avanti nel nostro Paese la tradizione del vero Taekwondo in quanto arte marziale millenaria, e rappresenta in Italia la Song Moo Kwan, che è una delle cinque più antiche e prestigiose “kwan” (scuola di arte marziale) del Taekwondo in Corea, nata grazie al suo fondatore Byung Jick Ro nel 1944.

Il torneo “Terra delle Sirene” si propone dunque di diventare, nel tempo, uno dei più importanti appuntamenti internazionali per il Taekwondo in Italia meridionale.

Saranno quattro i quadrati di gara previsti, sui quali si svolgeranno competizioni di combattimento con contatto pieno (per le categorie agonistiche), attività di avviamento al combattimento senza contatto al viso (per i pre-agonisti) e gare di “forma”, ovvero tecniche di base e avanzate svolte in sequenze codificate; il tutto realizzato con velocità, potenza, coordinazione ed equilibrio.

Si comincia sabato 25, dalle ore 15;00 , proprio con le “forme” (i “Taeguk” per le cinture colorate, e i “Poomse” per le cinture nere), e già in serata ci saranno le premiazioni relative a questa specialità.

Domenica 26 dalle ore 9;00, eliminatorie, semifinali e finali delle gare di combattimento per tutte le categorie di peso maschili e femminili. Attesissimi, ovviamente, gli incontri che vedranno come protagoniste le cinture nere.

Il Taekwondo, sport olimpico da Sidney 2000, è un’arte marziale millenaria di origine coreana e praticata ormai in tutto il mondo, che si basa su tecniche di calci e pugni combinate. Il nome deriva dall’unione di tre termini: Tae, che vuol dire “colpire o parare con il piede”, ovvero “calciare”, K’won, che significa “pugno”, o “colpire o parare con la mano” e Do, “arte” o “via”. Tutto insieme dà il significato di “arte dei calci e dei pugni”.

Mariafrancesca Gargiulo