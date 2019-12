SORRENTO, SI SVEGLIA AL RUMORE DI UNO SCIAME DI VESPE CHE PORTANO I BABBO NATALE.

Oggi 26 dicembre, uno sciame di vespe ha portato i babbo Natale a Sorrento.

Ma come è bello andare in giro su una vespa, mito intramontabile, amore della vita, chi ha avuto o ha il piacere di guidare una vespa ma quella bella con le marce, sa.

La storia della vespa.

La Vespa è nata da un aereo. Il genio italiano di Enrico Piaggio che disegna la prima “moto” a scocca portante, che quindi non ha bisogno di un tunnel centrale con il motore e tutto il resto e porta il cambio sul manubrio. Per il motore viene usato un motorino di avviamento di aereo. Il padre, non tecnico, ma biologico della Vespa, probabilmente lo scooter più famoso del mondo, si chiama Enrico Piaggio, erede dell’omonima casata, che allora produceva aerei. Un’ evento importante nella sua vita, prima della nascita dello scooter, accade il 25 settembre del 1943 nella hall dell’hotel Excelsior di Firenze. Poiché non è svelto a alzarsi in piedi mentre alla radio parla il generale Graziani, un ufficiale della Repubblica sociale di Salò gli spara un colpo di pistola. Ricoverato in ospedale, lo salvano, ma gli devono asportare un rene. Ritorna nell’azienda di famiglia Piaggio dove si fabbricano aerei, ma sono le necessità a spingerla verso gli scooter. Subito dopo la guerra in azienda si attraversa un momento delicato: gli impianti per fare aerei sono stati danneggiati dalla guerra. E quindi bisogna inventarsi qualcosa. Sono giorni in cui girano pochi soldi e anche poca benzina. Però la gente ha voglia di muoversi. La strada giusta è quella di dare agli italiani una specie di moto. Enrico Piaggio in realtà non sa bene che cosa vuole. Sa solo che vuole una cosa che non c’è e che nessuno ha mai pensato.

Per ottenere questa cosa, ha però un’ idea geniale e si rivolge all’uomo giusto, all’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, che sarà il padre “tecnico” della Vespa, e che ha progettato il primo elicottero italiano.

L’ingegnere detesta le moto, proprio non gli piacciono. In particolare, non gli piace che si debba scavalcare la moto per salirci sopra.

La sua grande invenzione è appunto questa: grazie alla sua abilità come progettista di aerei, disegna la prima “moto” a scocca portante, che quindi non ha bisogno di un tunnel centrale con il motore e tutto l’apparato, sempre perché detesta le moto normali, porta il cambio sul manubrio. Per il motore non ci sono problemi: D’ Ascanio prende un motorino di avviamento da aereo e con quello fa correre il suo scooter. E nasce la prima Vespa, il 23 aprile del 1946.

Il nome sembra che sia stato merito di Enrico Piaggio: alla vista del primo esemplare avrebbe appunto esclamato “sembra una Vespa”. Lo scooter, molto apprezzato anche per il suo straordinario design, gode subito di grande fortuna e di molte imitazioni. Piace molto, fra gli altri, anche ai registi: tutti ricordano Gregory Peck e Audrey Hepburn a spasso per Roma su una Vespa.

Grande boom, tutti vogliono rivivere la magia ed il sogno, quindi un interesse commerciale, ancora oggi a distanza di anni inossidabile, chi possiede o ha posseduto una Vespa lo sa bene, ha un fascino inimitabile, e corre ancora.

Mariafrancesca Gargiulo