SORRENTO. SANT’ANTONINO E IL SUO OLIO BENEDETTO.

Non pregare per essere ascoltato o affinché i tuoi problemi vengano risolti,

prega perché sia tu ad ascoltarti e a risolverli con l’aiuto di chi lo hai chiesto, e così sia … oggi 6 febbraio, II⁰ giorno della novena a Sant’ Antonino patrono amatissimo della città di Sorrento, con le campane della Basilica che a mezzogiorno risuonano con i rintocchi, accompagnati da tre botti per ricordare a tutti i sorrentini, che manca poco per la festa del santo patrono Sant’ Antonino, che si avvicina, e Lui che ci aiuti sempre…grazie.

La basilica di Sant’ Antonino a Sorrento è di una bellezza straordinaria, ma quando si scende nella cripta, il cosiddetto “succorpo” dove è sepolto sant’ Antonino ci si imbatte in un luogo dove regna un silenzio ovattato, quieto, ti si avviluppa intorno un senso di pace, lì dietro la sua statua è posta una lampada piena di olio benedetto, se ne prende una goccia, e si recita il segno della croce recitando la preghiera che si legge incisa su di una lastra d’argento , o secondo le proprie intenzioni e si strofina la mano sulla lamina d’ argento che funge da mantello alla statua di Sant’ Antonino.

La tradizione di questa unzione nasce, forse, dal miracolo che Sant’ Antonino operò su di un arcivescovo sorrentino che, caduto dal mulo, si fratturò una gamba. In sogno il prelato ebbe la visione del Santo che gli ungeva con l’olio la gamba fratturata e il mattino seguente si svegliò guarito.

Ci sono tradizioni che non vanno perse, come quella di donare orci di olio alla Basilica, dai contadini o dai fedeli, che dopo benedetto, viene usato sia come olio per la lampada o per aspergere piccoli pezzi di garza che vanno richiesti in sacrestia.

Un’ altra tradizione antica è quella che i contadini sceglievano una pianta di olivo e affigendo su di essa l’immaginetta del Santo, gli donavano la pianta e il suo raccolto.

Mariafrancesca Gargiulo