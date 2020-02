SORRENTO.SANT’ ANTONINO E L’ANTICA TRADIZIONE DELLE PREGHIERE VOLANTI I “FUGLITIELL”.

Non pregare per essere ascoltato o affinché i tuoi problemi vengano risolti,

prega perché sia tu ad ascoltarti e a risolverli con l’aiuto di chi lo hai chiesto, e così sia … oggi quarto giorno di nove… la novena a Sant’ Antonino patrono amatissimo della città di Sorrento, con le campane della Basilica che a mezzogiorno risuonano con i rintocchi, accompagnati da tre botti per ricordare a tutti i sorrentini, che manca poco per la festa del santo patrono Sant’ Antonino, che si avvicina e Lui che ci aiuti sempre…grazie.

Una delle belle tradizioni legate alla festa di Sant’Antonino ed alla sua processione, è l’antica tradizione dei “fuglitiell”, delle vere e proprie “preghiere volanti” se così si possono chiamare, semplici bigliettini multicolori su cui sono stampate brevi invocazioni di protezione a Sant’ Antonino, e si leggono le più disparate preghiere, ognuna diversa secondo le intenzioni di chi le lancia.

Forse si adottarono queste preghiere, perchè volando scendevano su Sant’ Antonino, come carezze dal cielo.

Questi “fuglitiell” vengono lanciati insieme a petali di rose o di fiori dalle finestre o dai balconi che, anticamente erano anche “apparecchiati” con le più belle tovaglie ricamate o coperte che appartenevano alle famiglie residenti, nel momento esatto del passaggio della statua del Santo in processione, nel centro storico sorrentino.

Una volta era molto più copiosa la “pioggia” di colorate preghiere volanti, ma il graduale spopolamento del centro storico da parte di “autentici” sorrentini, radicati nelle tradizioni, con l’ avvento dei tanti b&b, ha portato ad una progressiva diminuzione della bella ed autentica espressione di “fede” popolare.

Ma grazie a tenaci devoti “lanciatori” si porta ancora avanti, speriamo per molti anni ancora, e che non vada mai persa, con la potente protezione e guida del nostro amato Santo Patrono Antonino, “O’ monac zellus”, o “Viecchio bello e putent”, come molte anziane donne, amavano e ancora amano chiamare Sant’Antonino in modo affettuoso.

Mariafrancesca Gargiulo