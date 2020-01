Sorrento. Giovedì 23 gennaio 2020, Open Day ore 15,30, dell’ Istituto polispecialistico San Paolo, in piazza della Vittoria, 1.

Per toccare con mano una scuola a 360⁰, per diventare protagonisti del futuro, e volare alto, solo se scegli il San Paolo.

Mariafrancesca Gargiulo