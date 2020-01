SORRENTO OPEN DAY ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO.

23 Gennaio 2020, Open Day Istitutosuperiore San Paolo Sorrento, una scuola a 360⁰ per i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, un’istituto sempre attento e all’ avanguardia dei mutamenti dello scenario internazionale, offre molteplici possibilità agli studenti, tra queste: opzioni terza lingua straniera ( spagnolo/ tedesco) dal primo anno di studio, programmi Erasmus ed E-twinning gemellaggi e mobilità internazionali e transnazionali, soggiorni studio all’estero, corsi di visual food, sommelier e preparazione agli eventi, corsi per il conseguimento assistente bagnanti, oltre a tanti altri.

Straordinaria è vedere la passione e l’emozione negli occhi degli studenti che frequentano l’istituto, che forma in vari indirizzi turistico, alberghiero – ristorativo, economico, informatico, diventare protagonisti in questa giornata, accompagnati dagli insegnanti, che rispondono alle domande di aspiranti studenti e genitori della penisola sorrentina, territorio a forte connotazione turistica e aziendale, con l’Istituto San Paolo, si vola alto verso il futuro.

Mariafrancesca Gargiulo