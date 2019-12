SORRENTO, LO SPLENDIDO CONCERTO DEL CORO DELLA CATTEDRALE DI SORRENTO.

Ieri 26 Dicembre nella Cattedrale di Sorrento, si è tenuto l’atteso concerto di Natale eseguito dal Coro della Cattedrale di Sorrento, che ha proposto la splendida “Misa Criolla” e il “Navidad Nuestra” di Ariel Ramirez

Quest’ anno il concerto di Natale del Coro della Cattedrale di Sorrento diretto da Ilena Cafiero, è stato arricchito dalla partecipazione di alcuni amici musicisti, l’ “Ensamble Insieme in Musica”, composta da Gaetano Ambrosino -violino, Gianpaolo Fiumara – percussioni, Antonio Lambiase – contrabasso, Massimiliano Soccodato – chitarra e charango, Ugo Ercolano – pianoforte, e, il Tenore Leopoldo Punziano.

Pianista e compositore argentino, Ariel Ramirez ha composto la sua opera “Misa Criolla” (Messa Creola), nei primi anni sessanta, considerata una composizione artistica sorprendente, in cui le melodie si combinano con temi e ritmi argentini dell’ America Latina. Il “Navidad Nuestra”, composta in collaborazione tra Ariel Ramirez ed il poeta Felix Luna, è una melodia di sapore creolo ispirato al tema della nascita di Gesù.

Sei brani, sei quadri tematici, ciascuno costruito attorno ad una differente voce regionale e imperniato su un proprio ritmo o tipo di danza dove si incontrano la musica spagnola e lingua guaranì, l’ idioma degli indios paraguaiani, e quello delle province argentine del Corrientes e Entre Rios.

Il coro della Cattedrale di Sorrento “Don Antonio Izzo 1967” nasce 52 anni fa, per volere di Don Antonio Izzo, che forma così il coro dei Pueri Cantores a Sorrento.

Si è distinto da subito per il suo percorso spirituale e culturale all’ interno della parrocchia ed all’ esterno, promuovendo la musica sacra.

Il coro attualmente è composto da giovani e adulti che cantano in polifonia e da un gruppo di voci bianche composte da bambini, di età compresa tra i 6 e 13 anni.

È bello sentire la musica, perchè pure ascoltando un linguaggio universale riconosciuto da tutti, quando la si percepisce, ieri anche ascoltando il concerto del Coro della Cattedrale, ogni singola persona la sente in un modo diverso, e fa sue le emozioni che in quel momento vibrano dentro di se,

Un grande concerto reso intimo dall’ atmosfera natalizia, dall’ acustica perfetta, dalle vecchie pareti della Cattedrale, che si adornano di colori quando sentono la musica, quella celestiale.

Mariafrancesca Gargiulo