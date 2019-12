SORRENTO. LA “SORRENTO MODERN ORCHESTRA” LICEO GRANDI, NEL CONCERTO DI NATALE.

Ognuno di noi, da sempre al momento della nascita, entra in contatto con il magico mondo della “Musica”, mezzo di comunicazione universale, ancestrale, veicolante emozionale degli stati d’animo.

Sentire la bella Musica, quella che fa bene al cuore, quella che ti fa tamburellare le dita o cantare a squarciagola, poi quando senti suonare con padronanza, maestria e luce negli occhi i ragazzi è qualcosa di meraviglioso.

I nostri giovani talentuosi sono gli studenti della “Sorrento Modern Orchestra del Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento diretta dal maestro Domenico Guastafierro che ieri 17 Dicembre al teatro Tasso di Sorrento, che si sono esibiti ospitando anche l’Orchestra di Fiati del Polo Regionale Licei Musicali e Coreutici della Campania, diretta dal maestro Giovanni D’Auria, nel “Concerto di Natale” per la raccolta fondi di Telethon.

Il liceo artistico musicale sorrentino nasce nel 2015, nonostante sia giovane, in questi anni si è affermato in svariati concorsi internazionali, ma ancor di più con i numerosi concerti e manifestazioni che stanno iniziando a dare forma al suo curriculum di alto spessore artistico. Nello scorso anno scolastico infatti è nata l’ Orchestra degli allievi del Liceo che rappresenta il fiore all’occhiello di questa istituzione Scolastica, e che ieri sera si è esibita, prima accompagnando il coro diretto dal Maestro Maria Ercolano; e organo Maestro Olga Laudonia.

Continuando poi l’orchestra così composta da 75 elementi e in più 5 allievi della Sms Fienga di Meta e 1 della Sms Amalfi Massa di Piano di Sorrento, con ospiti a sorpresa i maestri professori Rosario Vitiello,

Dora Zsuzsanna Szabò,

Piermarino Spina,

Nello Rizzo,

Mariarosaria Saviano,

Patalano Francesco,

Fulvio di Nocera,

la direzione e gli arrangiamenti del Maestro Domenico Guastafierro.

Per finire poi in un crescendo con l’ Orchestra di Fiati Regionale Campania dei Licei Musicali con la direzione del Maestro Giovanni D’Auria.

Hanno presenziato il Sindaco di Sorrento avv. Giuseppe Cuomo e il dirigente scolastico del Liceo Artistico Musicale, “Francesco Grandi”, prof.ssa Daniela Denaro.

Mariafrancesca Gargiulo