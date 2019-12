SORRENTO. IN MOSTRA ORA ET LABORA DI GIUSEPPE ROCCO.

Sorrento, nella chiesa di San Paolo, fino al 20 gennaio 2020, l’artista Giuseppe Rocco presenta ” Ora et Labora” un percorso visivo unico, attraverso l’antica arte della tarsia in legno.

Giuseppe Rocco, artista che opera nel campo dell’ arte figurativa da oltre cinquant’ anni.

La sua formazione artistica è avvenuta tra l’ Istituto statale d’arte di Sorrento e le botteghe artigiane. Ha esordito intorno agli anni sessanta come pittore producendo quadri rievocanti atmosfere cubiste e metafisiche. In quello stesso periodo, forte della competenza acquisita nel suo apprendistato presso le botteghe artigiane sorrentine, partecipa e vince un concorso statale a cattedra per l’ insegnamento della tarsia. Oltre alla professione di insegnante, produce anche tarsie per importanti edifici pubblici e religiosi come le porte della Cattedrale di Sorrento.

Mariafrancesca Gargiulo