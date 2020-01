SORRENTO. IL PRESEPE VIVENTE DI CASARLANO.

L’ associazione Amici di Casarlano, e tutta la comunità parrocchiale, parte in fermento dal mese di ottobre, dove progetta la costruzione scenografica del presepe vivente di Casarlano, giunto quest’anno alla XII edizione, tutto l’itinerario si snoda ad anello intorno all’antica chiesa di Santa Maria di Casarlano, permettendo anche il passaggio nell’antico convento domenicano, retrostante la chiesa.

Scorci unici e particolari grazie all’impegno dei trecento figuranti, che sfidano il freddo dando vita ad uno spettacolo unico, un piccolo villaggio contadino sorrentino, con mestieri ed arnesi oramai dimenticati, che abbraccia la capanna della natività.

Si trovano bambini, giovani e meno giovani, tutti perfettamente immedesimati nel loro ruolo.

Alla fine del percorso, lo stand delle zeppole, un must del Presepe Vivente.

Migliaia i visitatori, oramai il numero di anno in anno è sempre crescente, che arrivano per ammirare il presepe vivente di Casarlano, turisti anche di oltrefrontiera, o di zone limitrofe della Campania.

Il presepe vivente di Casarlano è ancora visitabile nei giorni 4, 5, 6, 11 e 12 gennaio 2020, dalle ore 18 alle ore 20.

A disposizione dei visitatori anche un servizio di bus-navetta gratuito che collega il parcheggio Terminal ed il viale Caruso alle spalle di piazza Tasso, con la zona collinare di Sorrento, attivo dalle ore 17.30 alle ore 20.30. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sorrento, dalla Fondazione Sorrento, e, dalla Regione Campania.

Mariafrancesca Gargiulo