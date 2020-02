Sorrento. Si terrà Giovedì 6 Febbraio, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso il Circolo dei Forestieri, via L. De Maio 35 Sorrento; l’ Evento fieristico “Sorrento Horeca 2020 “Hotel Restaurant .

Saranno presenti come Sponsor, ditte sempre all’ avanguardia nella scelta dei loro prodotti, che proporranno le novità inerenti al mondo delle Attrezzature, delle Hotellerie, del Breakfast, della Pasticceria, del Gelato, dei Vini, dell’ Ittica, e di tutto ciò che interessa per la buona ospitalità.

Mariafrancesca Gargiulo