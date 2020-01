SORRENTO. GRANDE SUCCESSO DEL PRESEPE CIVENTE DI CASARLANO CHE CONTINUA.

Presepe vivente di Casarlano, all’ Epifania sono arrivati i re Magi, ma è visitabile ancora il giorno 11 e 12 gennaio.

E poi c’è quella stella, la cometa che rischiara sempre con la sua scia, e illumina per guidare il cammino, quello dei Re magi, che portano oro incenso e mirra, tre doni, che possono alludere alla Trinità, alle tre parti di un racconto o meglio le tre parti del corpo umano, che se riflettiamo, portandoli al giorno d’oggi ecco l’oro il bene materiale, il benessere; l’ incenso che serve per purificare l’anima, la serenità; la mirra un farmaco naturale per la buona salute.

E quando perdiamo il nostro cammino, cerchiamo la luce della nostra stella, quella cometa che vive dentro di noi, per rendere splendida la luce interiore, quell’energia che si trasforma in gratitudine, grazie una piccola parola ma dai mille significati.

GRazie ai figuranti che si sono calati nei personaggi, ai bambini, attori straordinari e vitali patrimonio essenziale della comunità, l’ultima ma non ultima foto, è lo stand delle zeppole in quanto lo si trova alla fine del percorso, ecco un grazie anche a loro, e a chi lavora dietro le quinte con un impegno straordinario.

Mariafrancesca Gargiulo