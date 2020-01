SORRENTO. FINALE PRIMO TROFEO INTERNAZIONALE TERRA DELLE SIRENE TAEKWONDO.

Si è conclusa Domenica 26 Gennaio, a Sorrento al palazzetto dello Sport, la prima edizione del trofeo internazionale di Taekwondo “Terra delle Sirene” organizzato dall’ Unitam Taekwondo e Arti marziali Song Moo Kwan Italia, sotto l’egida dell’ Endas Kombact/Coni, Comune di Sorrento e della Regione Campania.

Due giorni sabato e domenica, per il primo evento dell’ anno, a cui gli atleti hanno partecipato; 175 per la gara di forme e 200 per la gara di combattimento, provenienti da club nazionali ed europei.

Tre i tappeti di gara dove atleti di tutte le età e di varie categorie si sono confrontati, un’ interazione straordinaria che accresce ulteriormente il loro bagaglio di esperienza.

Gli atleti, divisi per sesso, età e categorie di peso (otto), indossano la tradizionale divisa bianca (dobok) con cintura, sono muniti di protezioni (casco e corpetto) e si affrontano su un quadrato (o su un ottagono) di 8m x 8m.

I colpi validi per il punteggio possono essere diretti solo sul tronco o al volto dell’avversario usando il piede; usando il pugno il solo bersaglio valido è il tronco. Il combattimento, della durata di tre riprese di due minuti ciascuna con 60″ di intervallo, è diretto da un arbitro centrale coadiuvato da tre giudici d’angolo. Dai punti validi si aggiungono le eventuali penalizzazioni subite dall’avversario per tecniche proibite (spingere, colpire il viso col pugno, colpire col ginocchio, atterrare l’avversario ecc.). L’incontro di Taekwondo, oltre che con la vittoria ai punti, può concludersi per abbandono, squalifica, K.O., intervento arbitrale.

Mariafrancesca Gargiulo