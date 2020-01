SORRENTO, E IL TRADIZIONALE “CIUCCIO DI FUOCO”.

A Sorrento l’ ultimo dell’ anno, c’è la tradizionale accensione del “Ciuccio di Fuoco”, che nasce dai tempi in cui è stato sindaco di Sorrento il compianto ed indimenticabile, comandante Achille Lauro, che ha portato questa vecchia tradizione napoletana a Sorrento.

Protagonista è una sagoma di ferro con la forma di ciucciariello (asino), Una tradizione, quella del ciuccio di fuoco, che ci riporta in epoche remote, pagane, quando i contadini accendevano cumuli di fieno, facendone falò, per allontanare la sfortuna e la carestia.

Accompagnato da una persona travestita da vecchio, che simboleggia l’anno passato, che va via, finisce, e da un bambolotto che simboleggia l’anno che verrà.

Sul ciuccio sono montati fuochi d’artificio che vengono fatti esplodere, tra gli applausi del pubblico, che ha prima cantato la classica “Canzone de lo Capodanno”, accompagnata dalla musica folkloristica della Piedigrotta Sorrentina, il Pazzariello, e da Rosario Di Nota, e dalla voce di Marco Palmieri questo appuntamento tradizionale tutto nostro, sentito dai sorrentini e sempre di più ammirato dagli ospiti della città di Sorrento, segna un passaggio importante tra il vecchio anno e il nuovo buon 2020.

Mariafrancesca Gargiulo