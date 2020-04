SORRENTO E IL SUO BANCO SOLIDALE ALIMENTARE.

Sorrento, Domani 20 aprile dalle ore 10;00 alle ore 12;00 riapre il ” banco solidale alimentare” al teatro Tasso in piazza sant’ Antonino, fino alla fine del lockdown.

Aperto a tutti i sorrentini, e ricordiamo sempre, che chi prende senza averne bisogno, toglie invece a chi ne ha bisogno davvero, si può venire direttamente a prendere la spesa alimentare settimanale o chiamare in caso di necessità il numero 3392062885 , e la spesa gli verrà consegnata a casa.

C’è anche chi ha chiamato per dare una donazione, il banco non può accettare, ma accetta per chi vuole contribuire, l’acquisto nella misura più giusta per se, presso il proprio negozio alimentare di fiducia di prodotti che si possono scegliere dal “paniere”, dalla foto che ho postato o scaricabile dal sito da domani

sorrentocista.org

Si può far recapitare la spesa direttamente al teatro Tasso, oppure telefonare e lo staff ritirerà.

Il banco alimentare solidale nasce dall’ unione di un gruppo di imprenditori e di liberi cittadini volontari, e non ha nessuno scopo né alcuna finalità politica, ma solo il desiderio di aiutare, chi oggi si trova in difficoltà temporanea, senza selezionare le persone e scartare chi oggi non può, anzi; questa pandemia ci ha insegnato che non esistono differenze, diseguaglianze, siamo tutti uguali, tutti preziosi, ma soprattutto uniti, con l’impegno di tutti, ma insieme, ce la faremo.

M.G.

