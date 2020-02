SORRENTO. CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULL’ ECCELLENZA MADE IN ITALY.

La sezione Aiga di Torre Annunziata, l’associazione Italia in Testa e il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, ha indetto un corso di Formazione Professionale nella sala consiliare del Comune di Sorrento su: La libera circolazione dei beni e servizi e necessità di difesa delle tipicità. Contraddizioni a confronto – Italian Sounding – Etichette tra evocazione e contraffazione. D.O.P D.O.C. I.G. : nuove tecnologie a tutela delle eccellenze Made in Italy.

Con i saluti del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, dell’ amministratore delegato della fondazione Sorrento avv. Gaetano Milano, del presidente dell’ Aiga di Torre Annunziata avv. Santolo Sorrentino, del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata avv. Luisa Liguoro, il presidente della fondazione “Enrico De Nicola” avv. Gennaro Torrese, il presidente del tribunale di Torre Annunziata dott. Ernesto Aghina, ha introdotto e moderato l’avv. Antonino Maresca, ne hanno discusso la prof.avv. Annaluce Licheri presidente dell’ associazione “Italia in Testa”e il prof. Avv. Angelo Scala professore Ordinario Università degli studi di Napoli “Federico II” .

Mariafrancesca Gargiulo