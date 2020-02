SORRENTO. ALLERGIE ALIMENTARI TRA MITI E REALTÀ. COSA MANGIARE IN SICUREZZA.

Sorrento, Sabato 1 Febbraio 2020 nella sala degli Specchi, presso il museo Correale di Terranova in via Correale 50, si è tenuto l’ incontro ” Allergie Alimentari tra Miti e Realtà” Come mangiare in sicurezza fuori casa.

Un incontro informativo e divulgativo per conoscere e gestire al meglio le Intolleranze o le Allergie Alimentari.

Sempre più spesso ci ritroviamo ad avere un’ allergia o un’ intolleranza alimentare, alcune sono molto gravi e a rischio della propria vita. Per questo si fa sempre più attenzione a ciò che si mangia ma il problema nasce quando si esce, perché mangiare fuori casa, a volte anche dentro, diventa complicato e molto rischioso.

il Dottor Catello Romano – Specialista in Allergologia e Pediatria. Referente rete Allergologica ASL NA 3 SUD.

“Allergie, Intolleranze, Celiachia: facciamo Chiarezza” è stato interessante, esauriente ed esaustivo anche chiarendo i mille dubbi che ristoratori e presenti hanno posto.

La Dottoressa Rachele Cesaroni Vicepresidente Nazionale Cibo Amico Allergia Alimentare e Anafilassi.

” Noi allergici: mangiare fuori casa in sicurezza”, ha evidenziato l’importanza per i soggetti allergici di portare un kit di sopravvivenza con all’interno un iniettore di insulina.

Bisognerebbe sensibilizzare parenti amici e strutture recettive all’ importanza degli iniettori di adrenalina, e alla facilità d’uso così da non andare in panico ed essere pronti.

È intervenuto via Skype lo Chef Ermanno Zago, Chef Aderente ai progetti AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti) e AIC (Associazione Italiana Celiachia).

” Gestione del rischio allergie in cucina “, che ha evidenziato come dalle piccole regole e cautele in cucina, a volte si può salvare una vita, da non sottovalutare l’importanza.

Si ringrazia la Proloco Sorrento, il Museo Correale di Terranova Sorrento, Image in Sorrento.

Mariafrancesca Gargiulo