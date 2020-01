SORRENTO. ALLERGIE ALIMENTARI TRA MITI E REALTÀ. COSA MANGIARE IN SICUREZZA FUORI CASA.

Sorrento, Sabato 1 Febbraio 2020 ore 10,00 nella sala degli Specchi, presso il museo Correale di Terranova in via Correale 50.

La proloco Sorrento in collaborazione con l’ Associazione Cibo Amico Allergia Alimentare e Anafilassi presenta ” Allergie Alimentari tra Miti e Realtà”. Come mangiare in sicurezza fuori casa.

Un incontro informativo e divulgativo per conoscere e gestire al meglio le Allergie Alimentari. Sempre più spesso ci ritroviamo ad avere un’ allergia o un’ intolleranza alimentare, alcune sono molto gravi e a rischio della propria vita. Per questo si fa sempre più attenzione a ciò che si mangia ma il problema nasce quando si esce, perché mangiare fuori casa diventa complicato e molto rischioso.

Se ne parlerà con:

il Dottor Catello Romano – Specialista in Allergologia e Pediatria. Referente rete Allergologica ASL NA 3 SUD.

“Allergie, Intolleranze, Celiachia: facciamo Chiarezza”

La Dottoressa Rachele Cesaroni Vicepresidente Nazionale Cibo Amico Allergia Alimentare e Anafilassi.

” Noi allergici: mangiare fuori casa in sicurezza”.

interverrà lo Chef Ermanno Zago Chef Aderente ai progetti AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti) e AIC (Associazione Italiana Celiachia).

” Gestione del rischio allergie in cucina “.

A seguire le testimonianze di sogetti allergici e confronto su problematiche e proposte di operatori del settore gastronomico e alimentare.

Mariafrancesca Gargiulo