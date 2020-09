Sileri: il sistema regge, il Covid fa meno paura

Continua a salire il bilancio dei nuovi casi di coronavirus, che nel mondo si appresta a toccare il traguardo del milione di vittime. Cresce l’allarme in Europa, in particolare in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università. In Italia nelle ultime 24 ore i contagi sono rimasti pressoché stabili, a quota 1.766, ma con circa 20mila tamponi in meno. E si moltiplicano i piccoli lockdown locali, mentre in Campania De Luca rende obbligatorio il tampone per chi sbarca nell’aeroporto napoletano di Capodichino. Il viceministro Sileri rassicura: “Non dobbiamo avere paura perché siamo pronti.”.