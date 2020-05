Senza controlli “feroci” l’obbligo di portare la mascherina è una presa per il culo

Noi comuni mortali non sappiamo se le mascherine servano o meno. La sensazione è che non lo sappiano anche i mitici virologi. Virologi che sono spaccati (anche) su questo punto. Soprattutto sul fatto che possano servire all’aria aperta. Ma il punto non è questo.

Non sappiamo se servano davvero, ma sappiamo con certezza che danno un fastidio da pazzi. Inizia a fare caldo, e respirare sotto questi questi aggeggi infernali è sempre più dura. Ci è stato detto di indossarle, in Campania c’è addirittura l’obbligo di farlo. E molto disciplinatamente l’80% dei cittadini lo fanno. Proprio per questo non ci può essere nessuna tolleranza per chi non le indossa. Di questo passo, facile previsione, di qui a qualche giorno non le metterà più nessuno. La stessa storia delle cinture di sicurezza in macchina: sono obbligatorie, ma nessun vigile urbano si sognerà mai di multarti se non le metti.

Di più: se in auto non indosso le cinture lo faccio a mio rischio e pericolo. Con le mascherine lo si fa a rischio e pericolo degli altri. Ci è stato spiegato che non servono a proteggere noi, ma a proteggere chi ci sta vicino. Quindi io scendo in strada, soffro per la mascherina. Poi incrocio un imbecille che sta fumando, senza mascherina, ovviamente. E si sa che i fumatori hanno spesso problemi respiratori, sono portati a tossire spesso.

Inutile prenderci in giro: senza un controllo efficace, senza una presenza visibile di addetti a far rispettare la norma, l’obbligo di indossare la mascherina è una barzelletta. Si parla di 300 euro di multa, ma mai visto nessuno fermare i tanti che girano a volto scoperto. Per altro una multa del genere alla fine non la pagherebbe nessuno. Tra chi è strafottente di base, e tra chi si appellerà a qualche cavillo per dimostrare che la norma è illegittima, nessuno pagherà. Serve altro. Chi gira senza mascherina deve fare immediatamente 14 giorni di quarantena. Con quel che ne consegue in caso di “evasione”.