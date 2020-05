Segnali incoraggianti dal Ministero della Salute: pronti a far ripartire il campionato se…

“Per ora si va verso una soluzione per gli allenamenti delle squadre di calcio; successivamente, se dopo il 18 maggio i dati epidemiologici saranno positivi e confermeranno il trend di decrescita, si potrà eventualmente valutare una riapertura del campionato di calcio”. Lo ha detto all’ANSA il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. Per gli allenamenti, spiega, si lavora ad una soluzione che preveda test iniziali per tutti i giocatori e l’entourage e un ritiro per due settimane.