Scontro Governo-Regioni-Comuni: pagliacciata all’italiana

Regioni contro il governo, i Comuni contro i governatori, l’esecutivo contro le “iniziative improvvide” di presidenti e sindaci, centrodestra contro centrosinistra. A due giorni dall’inizio della Fase 2, in attesa delle Faq di Palazzo Chigi e della circolare del Viminale che dovrebbero chiarire le questioni in sospeso introdotte con il nuovo Dpcm, a partire dalla vicenda dei ‘congiunti, l’unica cosa chiara è lo scontro costante tra le varie amministrazioni. Un botta e risposta che non aiuta visto che l’emergenza non è affatto finita e che per contenere la nuova diffusione del virus – sicura secondo gli esperti con le riaperture – serve marciare tutti nella stessa direzione. Invece si procede in ordine sparso, anche se il ministro per le Autonomie Francesco Boccia ha provato in videoconferenza con le regioni a smorzare i toni, parlando di un incontro “molto costruttivo”. Il 95% delle ordinanze, ha spiegato, è compatibile con il Dpcm, mentre il restante 5% potrà essere chiarito con un “confronto costante” che andrà avanti fino a domenica e con le Faq. E, sempre Boccia, ha riconosciuto l’impegno delle Regioni a procedere “in maniera unitaria” per avviare la fase 2 in piena collaborazione. E però. Se Attilio Fontana e Luca Zaia, almeno sulla carta, tendono la mano rispetto alle settimane scorse quando le frizioni sono state molte – con il presidente della Lombardia che annuncia la cancellazione dal 4 di tutte quelle restrizioni in più rispetto al Dpcm e quello del Veneto che ribadisce di non esser mai andato contro i provvedimenti del governo – altri governatori del centrodestra attaccano frontalmente. “Non esiste una potestà esclusiva del governo di dettare le regole a tutta Italia perché lo dice la Costituzione. Il Governo si deve mettere in testa che le regole si decidono insieme alle Regioni” dice il presidente della Liguria Giovanni Toti. Ancora più acceso lo scontro con Jole Santelli. La presidente della Calabria, dopo aver firmato l’ordinanza per riaprire bar e ristoranti, difende la scelta: “o ci siamo noi a dare delle risposte o le darà la ‘Ndrangheta”. A risponderle è ancora una volta Boccia: “parte la diffida, e se non verrà ritirata, l’ordinanza sarà impugnata. E’ a rischio la salute dei cittadini”. Ma contro la Santelli si schierano anche i sindaci della regione, da Lametia Terme a Catanzaro fino a Reggio Calabria, sospendendo l’ordinanza. Uno scontro, quello tra Regioni e Comuni, che prosegue con la presa di posizione dell’Anci. “Siamo anche un po’ stanchi del federalismo regionale che si sta trasformando in protagonismo regionale, abbiamo sterilizzato i nostri poteri per evitare che i sindaci, e siamo 8mila, si mettessero a firmare ordinanze su una pandemia che va affrontata con un’unica regia” sottolinea il presidente e sindaco di Bari Antonio Decaro che poi attacca: “se volete una sfida da parte degli enti locali noi l’accettiamo. Possiamo iniziare emettendo ordinanze che disapplicano le ordinanze regionali. Abbiamo dimostrato senso di responsabilità ma non accetteremo che si scarichino sulle spalle dei sindaci tutti i i problemi”. A tutti, il premier Giuseppe Conte ha risposto nell’informativa alla Camera denunciando come qualsiasi atteggiamento “ondivago”, dal “chiudiamo tutto” al “riapriamo tutto”, rischierebbe di compromettere gli sforzi fatti finora. Per questo, ha aggiunto “non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali” che, se diverse dalle norme nazionali, “sono a tutti gli effetti illegittime”. Ma Conte deve fare i conti anche con le accuse di Confindustria con il neo presidente Carlo Bonomi che critica il “caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie”. E poi c’è il Copasir, con il presidente, il leghista Raffaele Volpi, che chiede a palazzo chigi chiarimenti sulla “tipologia e sulla sicurezza delle piattaforme utilizzate” dalle task force del governo per comunicare in teleconferenza e se ai membri “sia stato richiesto di sottoscrivere specifici impegni di riservatezza”, visto che molti di loro “hanno rapporti organici di varia natura con soggetti terzi anche in Paesi stranieri”.