Sconfitti i populisti: Salvini e 5 Stelle massacrati dal voto. Renzi in cerca di autore, Pd vince ma non troppo. FDI non sfonda, Forza Italia vicina all’estinzione

Alla fine troveranno tutti il modo di dire che hanno vinto. Così è se vi pare, nella valutazione delle elezioni in Italia è sempre così. Vediamo un po’ di fare noi due conti.

Il grande sconfitto di questa tornata, lo dicono i numeri, è il Movimento 5 Stelle. Non che la cosa non fosse prevedibile. Ma due anni fa i grillini erano il primo partito. Oggi sono tornati nella loro nicchia. E’ svanito il loro sogno di prendersi l’Italia da soli. Adesso per sopravvivere hanno solo una opportunità: fare un accordo nazionale col PD. Un accordo strutturale, che faccia di loro la spalla e non il protagonista assoluto. Non c’erano molti dubbi del resto che finisse così. La scommessa di fare politica con persone che politica non l’aveva mai fatta era destinata al fallimento. Fallimento certificato dalle urne.

Ha perso Salvini, il suo progetto di fare della Lega un partito nazionale. Al Sud siamo tornati a percentuali ad una cifra. Salvini vede in pericolo anche la sua leadership interna. In Veneto ha vinto un legista, Zaia. Ma la lista personale del Governatore ha preso quasi il triplo dei voti della Lega. Prima o poi se ne riparlerà. Zaia è l’esatto opposto di Salvini. Concreto, poche parole tanti fatti.

Renzi dovrà decidere cosa fare da grande. Italia Viva non sfonda, anche se in alcune regioni, grazie anche ad alleanze mirate con vecchi marpioni, è andato benino. Se il suo sogno era quello di mettersi alla guida dei moderati, il sogno sembra fallito. Ora ha tre anni di tempo, quelli che ci separano dalle prossime elezioni, per decidere cosa farà da grande. Attenzione: ha grande fiuto, non è difficile immaginare come alla fine riesca a ritagliarsi un ruolo. Di certo non nel centro-sinistra.

Dicono che abbia vinto Zingaretti. Ma in Campania e Puglia hanno stravinto i Governatori che lui non voleva. Non è un mistero per nessuno che in Campania il PD stesse cercando alleanze che non prevedessero De Luca. Il Covid ha imposto una marcia indietro. De Luca avrebbe vinto anche correndo contro il PD. Sta di fatto che in Campania il PD è il primo partito, ma se si mettono insieme le liste di De Luca non c’è confronto.

La sensazione è una: dopo che alle ultime elezioni politiche c’era stata l’avanzata delle forze populiste, Lega e 5 Stelle, adesso si è fatto marcia indietro. E tutto torna in discussione. Anche perché si va verso una legge elettorale proporzionale. Cambierà tutto.