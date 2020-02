SANT’ ANTONINO, LA SUA NOVENA E IL CORO DEI PUERI CANTORES.

Inizia oggi 5 febbraio, la novena a Sant’ Antonino patrono amatissimo della città di Sorrento, con le campane della Basilica che a mezzogiorno risuonano con i rintocchi, accompagnati da tre botti per ricordare a tutti i sorrentini la festa del santo patrono Sant’ Antonino, che si avvicina, e Lui che ci aiuti sempre.

Nel 1968 l’allora rettore della Basilica di Sant’ Antonino, Carlo Persico, chiede a Don Antonio Izzo sacerdote della Basilica, di poter allietare la novena con le voci dei Pueri Cantores della Cattedrale di Sorrento, coro da lui fondato e diretto, per intonare i Vespri in italiano secondo le innovazioni del Concilio Vaticano II, così da accompagnare i fedeli che partecipavano alla novena.

Le musiche dei Vespri cantati, furono approntate da Don Raffaele Gargiulo, ex Parroco della Marina Grande.

Attualmente, il coro dei Pueri Cantores “Don Antonio Izzo” è affiancato da diversi anni nel canto dei Vespri durante la novena, dal coro della Basilica di Sant’ Antonino.

Mariafrancesca Gargiulo