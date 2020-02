SANT’ ANTONINO E IL MIRACOLO DELLA “SUA” STATUA D’ARGENTO.

Non pregare per essere ascoltato o affinché i tuoi problemi vengano risolti,

prega perché sia tu ad ascoltarti e a risolverli con l’aiuto di chi lo hai chiesto, e così sia … oggi quinto giorno di nove… la novena a Sant’ Antonino patrono amatissimo della città di Sorrento, con le campane della Basilica che a mezzogiorno risuonano con i rintocchi, accompagnati da tre botti per ricordare a tutti i sorrentini, che manca poco per la festa del santo patrono Sant’ Antonino, che si avvicina e Lui che ci aiuti sempre…grazie.

Sant’ Antonino è sempre stato un monaco “potente”, acclamato ed invocato dai Sorrentini, e non solo, per avere un suo miracolo.

Correva l’anno 1558 ed era il 13 di giugno quando Sorrento fu invasa da pirati saraceni che oltre a depredare la città, uccisero e rapirono tanti sorrentini, alcuni rilasciati, solo in seguito al pagamento di cospicui riscatti.

I sopravvissuti attribuirono l’ essere riusciti a scampare ad una così terribile esperienza al miracoloso intervento protettore di Sant’ Antonino e decisero di manifestare, ancora una volta ed in maniera solenne, la propria devozione.

Cosa fare per rendere tangibile la loro riconoscenza? Non potendo disporre di grandi risorse finanziarie, gli abitanti della Terra delle Sirene commissionarono la realizzazione di una statua d’ argento che rappresentasse le sembianze del Santo Patrono e che sostituisse quella rubata e poi fusa proprio dai saraceni dopo la loro razzia.

Presi dal fervore di compiere l’ opera i cittadini sorrentini, pur non essendo riusciti a mettere insieme la somma necessaria per pagare l’ opera, si recarono da un artista napoletano, il quale era considerato tra i più bravi del tempo, Scipio di Constantio.

A lui versarono i frutti di una colletta come acconto, impegnandosi a saldare successivamente l’ importo dovuto.

A dispetto delle ambiziose speranze, però, la raccolta dei fondi incontrò notevoli difficoltà, in quanto i Sorrentini dovevano ricostruire quello che avevano perso con la venuta dei Saraceni.

Ma non furono distolti dal loro progetto e inviarono all’ artista un bozzetto che potesse consentire la realizzazione della statua.

Secondo i racconti, poco tempo dopo, lo stesso artista ricevette la visita di un monaco che aveva lo stesso aspetto di quello raffigurato nei disegni e fu proprio questo monaco che consegnò all’ orafo la cifra mancante per ultimare il pagamento della statua consegnando una borsa colma di denaro.

Soddisfatto della somma ricevuta, il maestro orafo si mise al lavoro e realizzò la statua, che nessun sorrentino però si affrettava a ritirare, perchè ignari di quello che era accaduto.

Solo dopo qualche tempo, i Sorrentini, compiendo sforzi superiori perfino alle loro capacità riuscirono a racimolare un’ altro acconto e finalmente, decisero di ritornare.

Facile immaginare quale fu lo stupore e la sorpresa che li colse quando ebbero modo di apprendere cosa era successo e di capire che era stato proprio Sant’ Antonino a manifestarsi, a provvedere al pagamento dellla somma pattuita, e, in questo modo, a dimostrare l’ amore nutrito verso i sorrentini, quanto il fatto che ne avesse colto a pieno la devozione fervente verso di lui.

Per questa ragione, desiderando mostrare ulteriormente il proprio attaccamento a Sant’ Antonino e lasciare una traccia tangibile dell’ avvenuto prodigio, ordinarono di realizzare una borsa sempre in argento, che fu collocata ai piedi della statua.

Il resto del denaro raccolto fu utilizzato per adornare ulteriormente la Basilica dedicata al Santo Patrono Sant’ Antonino, e per opere di misericordia.

Era il 1564. Dalla data della devastazione di Sorrento erano trascorsi solo sei anni.

Mariafrancesca Gargiulo