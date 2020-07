Salvini stava sparendo: grazie a PD e M5S oggi riprenderà vita

Salvini è un uomo fortunato. Praticamente morto dopo la scorsa estate, verrà rianimato oggi in Senato. PD e M5S alla fine saranno costretto a concedere l’autorizzazione a procedere per farlo processare. Il che ne farà un martire. E gli permetterà di discutere dell’unico tema in cui, a torto o a ragione, la stragrande maggioranza degli italiani è con lui. Il tutto capita proprio nel momento in cui gli sbarchi a Lampedusa sono a livelli record, col il loro carico di contagiati dal Covid19.

Politici avveduti avrebbero fatto scivolare nel dimenticatoio la vicenda delle navi ONG fermate fuori dalle acque territoriali italiane. Ma PD e M5S non hanno politici avveduti. Salvini in un anno aveva raddoppia i suoi voti praticamente cavalcando solo il tena dell’immigrazione clandestina. Voti veri, alle europee, non sondaggi. E’ chiaro che su quel tema il popolo è con lui. Politici avveduti avrebbe evitato accuratamente di occuparsi di questo ambito. Invece no. Adesso la follia di un’autorizzazione a procedere per un reato tutto da dimostrare. Nel senso che è difficile comprendere di che tipo di reato di tratta. Un ministro degli interni che evita lo sbarco di clandestini, senza mettere minimamente a rischio la loro incolumità. Si tratta di una decisione politica, condivisibile o meno, ma certamente non di un reato.

Oggi non sarà possibile tirarsi indietro. Salvini non sarà mai condannato per un reato che non esiste. Nel frattempo ha visibilità in un ambito in cui è vincente. Ma il PD è, storicamente, il partito più autolesionista di tutti i tempi. Ed il M5S è quello che è. In questo contesto Salvini è uno statista di livello internazionale (sic!)