Salvini attacca De Luca sulla pizza da asporto: questa ci mancava!

Salvini, in un mare di politici mediocri, è certamente uno capace di parlare alla pancia delle gente. Si può non essere d’accordo con lui (diciamo che spesso si deve!), ma non si può negare la sua capacità di intercettare gli umori del popolo. Cosa che manca del tutto a quasi tutti i suoi politici. Che anzi sembrano divertirsi a dire tutte cose lontano dalla gente.

Ed anche stavolta ha mostrato il suo fiuto, entrando a gamba tesa, con una tesi maggioritaria, sul Governatore della Campania De Luca. Argomento la pizza. Ora che un milanese attacchi un campano sulla pizza è una cosa che fa sorridere. Ma le cose stanno proprio così.

Il leader leghista ha preso “carta, calamai e penna” ed ha scritto al Governatore campano: «In Campania sono vietate le consegne a domicilio di pizze e piatti pronti. Credo che sia importante un ripensamento. Non posso ignorare gli appelli che mi arrivano dalla regione. Ho sentito personalmente alcuni dei pizzaioli più famosi di Napoli che non vedono l’ora di lavorare».

Sono le stesse cose che dice da tempo De Magistris, a dire il vero. De Luca sin qui è stato quasi perfetto nella gestione della crisi Covid19. Il suo essere intransigente ai limiti dell’inverosimile ha dato buoni risultati. La storia della Pizza però non ha convinto. In tutta Italia si può prendere il cibo da asporto, in Campania no. E non si capisce perché ci si può mettere in fila in salumeria, e non si può fare altrettanto in Pizzeria o ad una tavola calda.

Ma cosa c’entra Salvini in tutto questo? Credete davvero possibile che qualche napoletano chiami Salvini per chiedere un intervento del genere? Magari qualche pizzaiolo che ha locali anche a Milano può averlo fatto. Una persona, diciamo due al massimo. Ma è credibile che ci siano pressioni da Napoli su Salvini (che ha a Napoi un consigliere comunale, e nessuno in regione) per intercedere su De Luca?