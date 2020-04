Salviamo il libro, serve un “piano straordinario”

Colpito “dalla più grave crisi dal Dopoguerra”, il mondo del libro può ripartire soltanto con un “piano straordinario”, comunica l’Ansa. La richiesta arriva da tutta la filiera che chiede al governo “interventi urgenti e immediati” in un appello firmato dall’AIB – Associazione Italiana Biblioteche, da AIE – Associazione Italiana Editori e da ALI – Associazioni Librai Italiani .

Arrivato al tracollo durante il lockdown per la pandemia, l’intero settore chiede interventi a “sostegno di imprese, specie le più piccole, di biblioteche, di lavoratori, autori e traduttori e per risolvere la crisi di liquidità che attraversa l’intera filiera”.

Qualche spiraglio di fiducia e positività viene dalla graduale riapertura delle librerie. Il 20 aprile a Roma e provincia ha riaperto oltre il 70% delle librerie con un afflusso al di là delle aspettative e i libri più richiesti sono stati quelli di Luis Sepùlveda, morto il 16 aprile. E’ stato così raggiunto, nel primo giorno di apertura “quasi un livello di incassi pari ad una giornata media dello stesso mese dell’anno precedente” secondo una prima indagine dell’Associazione Librai Italiani Confcommercio di Roma e provincia. “E’ stata una giornata emozionante – dice il presidente di Ali-Confcommercio Roma, Alessandro Alessandroni – . C’è stato un afflusso sopra le aspettative, malgrado la giornata di pioggia, la riapertura è stata apprezzata dalla nostra clientela che lo ha dimostrato con un acquisto, aggiungendo anche parole solidali e di ringraziamento nei confronti delle nostre librerie”.

Ma il mondo del libro per imboccare la strada della risalita ha bisogno, dicono Aib, Aie e Ali, di “un sostegno alla domanda lungo due linee: fondi alle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, e un sostegno tramite strumenti analoghi al bonus cultura, finora dedicato ai diciottenni, da estendersi ad altre fasce della popolazione”.