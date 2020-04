Sallusti cambia idea: ha ammesso che la Giunta Lombarda è stata una catastrofe in questa emergenza

Sallusti dixit: “La vera fase 2 sarebbe riaprire tutto con regole certe, attrezzarsi seriamente a respingere la minaccia in caso di nuovi attacchi importanti e non ripetere gli errori fatti nella fase 1. Quindi chiusure mirate ed immediate al primo campanello di allarme, personale medico protetto, ospedali in costante allerta, case di cura blindate, mascherine e tamponi a gogò, eccetera”.

Questo uno stralcio dell’editoriale del direttore de “Il Giornale”. Condivisibile al 100%. Sallusti per tutta evidenza ha cambiato idea. Perché aveva definito “eroi” il Governatore e l’Assessore alla Sanità della Lombarda che proprio quegli errori avevano fatto. Adesso ha indicato come errori da non ripetere tutto ciò che aveva contraddistinto l’operato della Giunta lombarda. O forse quello che è eroico al Pirellone è disdicevole a Palazzo Chigi.